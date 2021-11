Geraldo Luís, após negar relação com mulheres, bate o pé e expõe o que sente: “A vida une”

Geraldo Luís, apresentador da Record TV que já passou pelo comando de diversos programas, atualmente é o titular do Balanço Geral Manhã e ele sempre gera buzz ao compartilhar mensagens reflexivas.

Sendo assim, ele impacta seus milhares de seguidores, e hoje (2), Dia de Finados, o famoso divulgou uma mensagem falando sobre relações amorosas.

O apresentador falou sobre o amor mesmo após a morte do outro. “A vida une e a morte separa. Mas nenhuma força é grande o suficiente para nos fazer esquecer das pessoas que amamos”. Disse ele, com a mensagem junto com a imagem de um oceano.

Sendo assim, as pessoas que não conhecem o apresentador e o veem publicando mensagens românticas em suas redes sociais, não desconfiam que ele é muito reservado sobre sua vida amorosa e não assume relacionamentos.

Há pouco tempo, ele falou que não tem interesse em algo romântico com mulheres, e destacou que seu parceiro de vida é o filho, John Sakra.

Geraldo Luís fala sobre seu filho, John Sakra

Recentemente, vale lembrar, Geraldo Luís teve que passar por uma internação por causa do contágio com o novo coronavírus, provocando a Covid-19, doença que já levou milhares de vidas no Brasil.

Dessa forma, o rapaz de 21 anos foi quem esteve junto dele durante todo o período que necessitou de alguém. Além disso, ele passou por momentos difíceis em um hospital de São Paulo, após o diagnóstico da terrível doença.

“Virou até o enfermeiro e a luz na minha vida”, destacou o famoso. “A presença silenciosa do João Pedro [nome de batismo de John Sakra] era um pedaço de Deus. Quando saí da UTI para o quarto, todos os dias foi o meu filho que me deu banho”, falou em entrevista à Record. Que lindo, né!?