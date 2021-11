Golpista ‘fichado’, homem consegue consignado com documentos falsos e é preso ao tentar sacar o dinheiro

A polícia recebeu denúncias sobre a suspeita de golpe e quando o homem tentava sacar parte dos R$ 60 mil que havia obtido usando documentos falsos, foi para a agência bancária, em Campo Grande, mas ele estranhou o movimento, fugiu e foi localizado no Jardim Los Angeles.

Conforme a polícia, o homem conseguia acesso a banco de dados do governo federal e selecionava aposentados ou pensionistas com ‘nome limpo’. Depois, achava alguém com características físicas semelhantes ao ‘escolhido’, fazia documentos falsos e esta pessoa então se passava pela primeira.