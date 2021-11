Graciele Lacerda vaza parte íntima de Zezé di Camargo após acidente e confirmação de gravidez choca

Graciele Lacerda, esposa de Zezé di Camargo, é sempre muito ativa nas redes sociais e dessa vez decidiu interagir com seus seguidores. Sendo assim, falou sobre a intimidade do casal, e mais especificamente, das partes íntimas do sertanejo. Um seguidor curioso questionou se o cantor tinha mesmo fraturado o pênis. No entanto, ela se divertiu com a indagação e afirmou: “Ah, gente! Alguém acredita nessas histórias doidas?”.

Dessa forma, em outra publicação, Graciele Lacerda falou sobre o bebê que ambos planejam, sendo o primeiro filho deles juntos. Todavia, a dupla de Luciano passou por uma vasectomia e precisa realizar todo um tratamento para que tenha o resultado esperado. Além disso, sua esposa possui 41 anos e nunca foi mãe de forma natural. “Faço uma coleta de óvulos e ele faz uma pulsão onde fecunda os espermatozoides no óvulo para ele virar blastocisto [o neném] e depois colocar dentro do útero”, falou a beldade. Graciele Lacerda fala sobre relação com Wanessa e mudança com Zezé di Camargo Há pouco tempo, Graciele Lacerda comentou que está mantendo uma boa relação com Wanessa, a primeira filha de Zezé. “Nunca brigamos. Antes ela não me conhecia e ouviu muitas coisas erradas a meu respeito. Nada como o tempo, paciência e convivência para a gente conhecer a outra pessoa. Foi isso que aconteceu”, disse. Ademais, vale ressaltar, que os pombinhos estão de mudança. Os dois deixaram a mansão onde moravam e irão residir em um apartamento menor. “Foi uma decisão minha, eu gosto de algo menor, mais aconchegante e acho que podemos curtir mais. Nossa rotina já é muito corrida, então queria um espaço que a gente pudesse aproveitar por completo nos momentos de folga”, destacou Graciele Lacerda.