Hamilton garante pole position do GP do Catar de Fórmula 1

O sete vezes campeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton colocou sua Mercedes na pole position para o Grande Prêmio do Catar com uma exibição brilhante neste sábado (20).

O líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, 14 pontos à frente de seu rival britânico com três corridas restantes, fará a largada em segundo lugar na noite de domingo (21), após se classificar com quase meio segundo de diferença.

O companheiro de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas, garantiu o terceiro lugar.

Pierre Gasly, da AlphaTauri, ficou em quarto lugar, apesar de ter perdido a asa dianteira e sofrer um furo, espalhando pedaços do equipamento pela pista e levando a bandeira amarela na última volta.

“Aquela última volta foi linda, foi realmente uma volta suave”, declarou Hamilton.

Hamilton foi o primeiro a sair dos boxes no final, estabelecendo o tempo de 1min20s827 em sua melhor volta para conseguir sua 102ª pole na carreira.

Hamilton disse que não estava se sentindo bem na quinta e na sexta-feira, quando ficou acordado até a meia-noite, trabalhando com seus engenheiros.

Já Verstappen afirmou que seu carro estava sem ritmo.

“Foi um pouco mais complicado para nós, novamente, na qualificação”, disse o holandês de 24 anos, cujo companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, se classificou somente na 11ª posição.

Fernando Alonso, da Alpine, se classificou em quinto lugar, com Lando Norris, da McLaren, em sexto e Carlos Sainz em sétimo pela Ferrari.

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, Esteban Ocon, da Alpine, e Sebastian Vettel, da Aston Martin, completaram o top 10.