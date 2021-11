Homem mata esposa e filha afirmando ter recebido ‘ordem divina’ e convive com corpos por mais de 4 meses

Equipes de criminalística da Polícia Nacional do Paraguai foram até o local para prender o suspeito do crime e investigar de que modo as mulheres foram assassinadas. De acordo com o médico legista, não há marcas de violência nos cadáveres.

Ainda de acordo com o Ministério Público paraguaio, o homem morava com outros três filhos homens, um jovem de 22 anos e dois adolescentes, de 15 e de 17 anos. Eles continuaram vivendo normalmente na residência mesmo com os corpos no local.