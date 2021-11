Intérprete do Louro José deixou seguro de vida de meio milhão de reais

Tom Veiga, intérprete do Louro José, faleceu em novembro de 2020.

Recentemente, a Polícia Civil conclui o processo de investigação da causa da morte do manipulador.

O laudo informou que Tom morreu de causas naturais, devido a um AVC, causado por um aneurisma cerebral.

Alessandra Veiga, ex-esposa de Veiga, encontrou um seguro de vida deixado pelo ex-global.

No documento, Alessandra aparece como beneficiária de um seguro avaliado em R$500 mil.

As informações, exclusivas, são do jornalista Felipeh Campos do programa “A Tarde é Sua”, com Sonia Abrão, na RedeTV!.