Jacque Chanel, a pastora irreverente por trás da primeira igreja trans do Brasil

“Quando a gente vai à igreja Católica, aparece uma legião de pessoas que olham para gente, ainda mais quando a gente vai receber a hóstia. Eu me sentia muito mal. Quando venho aqui, é diferente (…) Ninguém fica olhando, ninguém olha com que roupa eu estou, ninguém fala ‘é travesti’. Eu me sinto em casa”, disse Vanessa Souza, de 42 anos, uma das frequentadoras do culto de Chanel, que acontecia online até poucas semanas atrás.