Marco Pigossi agradece apoio dos fãs após assumir namoro com cineasta

“Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos”, escreveu o galã na rede social.

Nos comentários, Pigossi recebeu carinho de personalidades do meio artístico. “Te amo”, disse Giovanna Lancellotti. “Seu lindo”, elogiou Alessandra Negrini. “Um grande viva pra VOCÊ, antes de tudo, querido. Vc é um grande homem, um grande colega, um grande amigo e um grande artista e merece só o melhor. Que seja lindo”, declarou Alexandre Nero. “Que se faça cada vez mais presente, perfeito”, desejou Clebson Teixeira, marido de Lulu Santos.O ator assumiu o relacionamento com o cineasta na última quinta-feira (25). Ele compartilhou com os seguidores uma declaração de amor para o namorado, além de uma foto dos dois de mãos dadas na praia.