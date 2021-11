Marília Mendonça deixa o filho Leo, de 1 ano e 10 meses

Leo tem apenas 1 ano e 10 meses. O Instagram da cantora era recheado de fotos e vídeos com o pequeno. Recentemente, a artista chegou a dizer que o pequeno era “a luz dos seus olhos”.

“Ser mãe resumido em duas fotos: padecer no paraíso ou apanhar todo dia e continuar achando o máximo [risos]”, comentou a artista, em certa ocasião.

Além da família, Marília era recheada de amigos, principalmente do cenário sertanejo. Maiara e Maraisa, por exemplo, eram grudadas com a amiga, e iriam iniciar uma turnê pelo Brasil, intitulada Patroas, com show marcado em Brasília. Ela também publicava fotos com Gusttavo Lima, Bruno e Marrone, Leonardo e mais.

Atualmente, a cantora estava solteira. Ela terminou, recentemente, o relacionamento com o sertanejo Murilo Huff. A última foto publicada no Instagram do cantor, inclusive, foi um momento íntimo com o filho Leo.

Trajetória

Marília Mendonça era, atualmente, uma das maiores artistas do Brasil – responsável por fazer o feminejo, a música sertaneja cantada por mulheres, se popularizar no pais. A história da cantora começou quando ela tinha 12 anos, no papel de compositora.

Ela escreveu canções como Minha Herança, assinada em conjunto com Frederico; Vai Ter Balanga; É Com Ela Que Eu Estou, que foi gravada por Cristiano Araújo; Até Você Voltar; e Cuida Bem Dela – sucessos de Henrique & Juliano.

O acidente

O avião de pequeno porte caiu em uma área perto de uma cachoeira em Caratinga nesta sexta-feira (5/11). A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

Por meio de nota, os bombeiros informaram que o chamado de socorro chegou por volta das 15h30. Além dos bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu à ocorrência.