Policia prende ‘Piriguete’, que tornou-se o terror de Mâncio Lima aos 18 anos

Aquele que já foi um dos municípios mais aprazíveis do Acre, Mâncio Lima, no Vale do Juruá, interior do Acre, está sendo sacudido por uma onda de assaltos digna das grandes cidades brasileiras. Na manhã desta terça-feira (9), ao prender um rapaz identificado pelas iniciais de G. O. D. C, de 18 anos, de apenas 18 anos e conhecido pelo apelido de “Piriguete”, a Policia Civil no município acha que abriu caminho para devolver a paz ao lugar.

“Piriguete”, apesar da pouca idade, é um dos nacionais perigosos da região do Juruá, com vários inquéritos em apuração. Na manhã desta terça-feira (9), “Piriguete” foi pessoais uma vez, em flagrante.

Desta vez, ele foi acusado de assaltar uma distribuidora de bebidas da cidade. Levou todo o dinheiro que encontrou mas a pol8cia o alcançou. Pelas acusações que responde, deve passar uma boa temporada na cadeia.