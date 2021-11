Sem pensão, filho do goleiro Bruno conta com ajuda de amigos

Sem receber pensão do pai desde que nasceu, o garoto precisa desse auxílio para custear os materiais escolares para o ano que vem. A iniciativa, de acordo com a publicação, é da psicóloga e analista comportamental Renata Gouvea. Em entrevista, Renata destacou o empenho do garoto em conseguir construir um futuro e as dificuldades pelas quais a família passa.

“Sei o quanto é um menino esforçado e temos amigos que, esporadicamente, ajudam nestas questões sociais. Mesmo o Bruninho tendo bolsa na escola, as despesas da avó neste ano passaram de R$ 3 mil, porque tem a matrícula, lanche e as apostilas, além de outros gastos”, explicou a psicóloga. Ela ainda destaca que a família de Bruninho não passa fome. A ajuda seria um reconhecimento pelo comportamento do garoto, apesar de estar há 11 anos sem pensão do pai e ainda tendo que conviver com episódios como o do rapaz que se fantasiou de goleiro Bruno em uma festa de Halloween em Manaus. O caso Eliza Samudio desapareceu em 2010 e nunca teve o seu corpo encontrado pelas autoridades. Segundo as investigações, a modelo foi sequestrada, mantida em cativeiro depois esquartejada por ordem de Bruno, que na época era goleiro titular do Flamengo.