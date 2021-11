Telegram de Sérgio Moro é invadido por hackers e pornografia é disparada

O ex-juiz comandante da operação Lava Jato e supostamente a candidato à presidente da República pelo partido Podemos, Sérgio Moro, foi vítima de hackers na madrugada desta quarta-feira (3) e teve sua conta no Telegram hackeada.

Assim como ocorreu em 2019, quando seu aplicativo de mensagens também foi hackeado, Moro foi surpreendido nesta quarta ao ver que o aplicativo disparava mensagens e imagens de pornografia.

Em nota, a assessoria de imprensa do ex-juiz confirmou a invasão de cyber criminosos e alertou que as mensagens fakes que estavam sendo compartilhadas no Telegram de Sérgio Moro eram de origem criminosa.

Moro foi vítima da ação considerada criminosa chamada ‘Vaza Jato’ em 2019, quando ainda era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Na ocasião, mensagens de Moro com procuradores da Lava Jato vazadas colocam em evidência as ações tomadas entre os integrantes da operação, que se tornou famosa nacionalmente pela tentativa de combate à corrupção.