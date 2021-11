Xuxa abre o jogo sobre desejo por mulheres e revela sonho

Aos 58 anos, Xuxa Meneghel abriu o jogo sobre a vida pessoal. A rainha dos baixinhos quebrou o silêncio e revelou que pensou em morar fora do Brasil. Além disso, respondeu se já sentiu atração por mulheres e entregou um sonho.

Em uma entrevista reveladora à edição argentina da revista Caras, Xuxa confessou que nunca sentiu desejo por mulheres. Mas ela disse “acreditar no amor”.

“Não, nunca. Mas não acho difícil. Porque acredito no amor entre as pessoas, e sei que se eu amasse uma mulher, todos os que me amam verão isso como algo muito mais natural, como deveria ser com todos”, declarou.

Xuxa ainda revelou que já pensou em morar fora do Brasil e a vontade passar o tempo viajando pelo mundo. No entanto, ela contou que deseja ter um local isolado para ficar um tempo.

Pensei muito em morar na Argentina, ou passar mais tempo conhecendo lugares, como a Patagônia, ou outros lugares. Penso em viajar pelo mundo, ser uma cidade do mundo, ter lugares para passar as férias, mas é claro, ter um lugarzinho cheio de animais e rodeado pela natureza. Penso em uma fazenda longe de todos e de todos”, disse.

Xuxa não descarta ensaio nu

Questionada se faria um ensaio nu, a loira não descartou fazer algo mais pelo lado artístico. “Eu já fiz e faz muito tempo. Quando eu tinha idade e corpo. Hoje sou uma mulher grande, mas gosto de tirar fotos que normalmente não tiro no dia a dia”, afirmou.

“Se aparecer uma oportunidade de fazer algo artístico, bonito, que ainda não fiz, com todo o cuidado para não me expor, pode ser. Não preciso fazer por dinheiro ou porque gosto de mostrar meu corpo de senhora. Eu insisto: faria se fosse algo diferente e com tudo ou cuidado do mundo”, completou Xuxa.

A apresentadora confessou ficar incomodada com a atitude das pessoas quando o assunto é velhice. “Fico incomodada com a estupidez de algumas pessoas que acreditam que a velhice não vem para todos”, disse.

Sonho

Mãe de Sasha – recém casada com o cantor João Figueiredo -, Xuxa revelou um sonho: ser avó. “Tenho muita vontade de ser avó e ver minha filha muito feliz no trabalho e na vida amorosa”, contou.

Xuxa ainda apontou um defeito seu: a teimosia. “Sou teimosa, falo muito, não sei esperar e agora, velha, não tolero mais a estupidez”, revelou a eterna rainha dos baixinhos.