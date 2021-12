‘A Fazenda 13’: Aline e MC Gui movimentam edredom; veja vídeo

A relação entre MC Gui e Aline Mineiro na reta final de “A Fazenda 13” segue dando o que falar. Na tarde desta segunda-feira (6), um vídeo dos dois balançando o edredom, no sofá da sede do reality, viralizou nas redes sociais.

Aline e MC Gui estavam deitados no sofá, com o edredom cobrindo os corpos e uma movimentação perto das partes íntimas chamou atenção dos internautas, que apontaram uma possível masturbação. Antes, Aline fez massagem nas costas do cantor.