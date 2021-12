Acre apresenta sinal de crescimento de casos de Síndrome Respiratória a longo prazo, diz Fiocruz

O Acre está entre os 12 estados que apresentam sinal de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na tendência de longo prazo. Quem diz isto é o Boletim InfoGripe, da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta semana.

O resumo, que se baseia em dados da Semana Epidemiológica 48, corresponde aos dias entre 28 de novembro a 04 de dezembro.

“Os indicadores de tendência atual dos casos de SRAG são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante as últimas 3 (três) semanas para o curto prazo e 6 (seis) semanas para o longo prazo”, diz o boletim.

Ainda no boletim, Rio Branco é apresentado como uma das capitais com tendência de crescimento a longo prazo, mas com sinal de estabilidade a curto prazo.

As recomendações dadas pela Fiocruz é de que sejam feitas análises locais das situações epidemiológicas, “uma vez que a situação dos grandes centros urbanos é potencialmente distinta da evolução no interior de cada estado”.

“A situação das grandes regiões do país serve de base para análise de situação, mas não deve ser o único indicador para tomada de decisões locais”, complementa.