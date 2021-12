Astro do The Voice Brasil, Gustavo Matias, é recepcionado em CZS em viatura com carreata

Gustavo Matias, a voz esperada no The Voice Brasil, segundo seu técnico Carlinhos Brown, que conquistou os demais técnicos, a torcida acreana, cruzeirense e brasileira pela sua performance no programa da Rede Globo desembarcou, nessa segunda-feira (27) e foi recepcionado como um herói pela sua mãe, amigos e fãs que o receberam com muitos aplausos no Aeroporto Internacional.

Fernando Cavalcante, vocalista do grupo Garotos do Sótão, manifestou sua emoção pela chegada de Gustavo Matias que foi recebido com uma calorosa carreata que teve o apoio do Corpo de Bombeiros, Agentes de Trânsito, prefeito Zequinha Lima e percorreu as principais ruas da cidade encerrando no Conservatório Musical do Vale do Juruá.

“O Gustavo agradece pelo apoio e empenho da população de Cruzeiro do Sul e do Acre que deram seu voto para ele chegar onde chegou. Na sua chegada ele foi prestigiado pelos simpatizantes numa bela festa cheia de emoção”, enfatiza o músico que na praça se emocionou na grande final na torcida pelo amigo da banda.

Gustavo na chegada ao Aeroporto Internacional com os amigos da Banda Garotos do Sótão

Na grande final Gustavo Matias fez uma de suas mais belas apresentações no The Voice Brasil ao interpretar o clássico Ave Maria. Apesar de não ter sido o vencedor, escolhido pelo público em votação on line, com certeza foi a voz mais aplaudida do programa que teve a participação de concorrentes de muito talento e agradeceu a todos.

“Estou muito feliz por tudo que cantei, com todo o aprendizado que ganhei do técnico Brown, muito obrigado, obrigado aos outros técnicos, as pessoas que estão votando, quero mandar um abraço para minha cidade e a minha mãe que é uma das maiores faltas que sinto nesse momento por ser uma realização para mim e para ela”, disse Gustavo na final.

Revelação da Banda Garotos do Sótão, do Conservatório Musical do Vale do Juruá, Gustavo Matias, tem 23 anos e fez participações emocionantes no The Voice Brasil conquistando o público. Apesar de não ter sido o escolhido o cantor cruzeirense conquista seu espaço a nível de Brasil com um talento que ainda vai conquistas muitas vitórias.