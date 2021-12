Bebê indígena com baixos sinais vitais é socorrido por helicóptero do governo no Acre

Nesta manhã de sábado, 4, o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER – AC), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou o transporte de uma médica e de uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Aldeia Indígena Xinane, isolada no Alto Envira, para prestar atendimento de emergência em uma criança recém-nascida que apresentava dificuldades para se alimentar e tinha baixo sinais vitais.

O registro foi feito através do perfil do CIOPAER no Instagram, em que afirmam que a criança foi atendida e segue monitorada pelos profissionais da saúde, após uma viagem até o município de Santa Rosa e depois seguiram para a Aldeia Xinane.