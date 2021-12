Brasil tem 143 concursos, com 17 mil vagas e salários de até R$ 33 mil

O concurso do Tribunal de Conta da União (TCU) abre 20 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo, com lotação em Brasília. A remuneração inicial prevista é de R$ 21.947,82 para jornada de 40h semanais.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas até 20/12. Será cobrada taxa única no valor de R$ 180. Candidatos classificados nas provas passarão ainda por uma segunda etapa, o Programa de Formação, que será realizado no DF.

Agência Nacional de Mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou edital do concurso para o cargo de especialista em recursos minerais. As 40 vagas imediatas são para os estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, além do Distrito Federal.

A remuneração inicial dos servidores que forem efetivados será de R$ 9.909,30, para uma jornada de 40h semanais. Para concorrer ao cargo, é preciso ter diploma de graduação em geologia, engenharia geológica, engenharia hídrica, engenharia de minas, engenharia civil, engenharia ambiental ou engenharia florestal, acrescido de registro no órgão de classe.

Os candidatos interessados precisam pagar taxa de R$ 132, devendo realizar a inscrição no endereço eletrônico do Cebraspe. O período de participação vai de 17 de dezembro a 10 de janeiro de 2021.

Telebras

O certame das Telecomunicações Brasileiras vai preencher 1.181 vagas, sendo nove imediatas e 1.172 para formação de cadastro reserva, de profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas para Brasília e Rio de Janeiro.

As vagas são para o cargo de técnico em gestão de telecomunicações em assistente administrativo e assistente técnico. A remuneração é de R$ 3.305,23, para atuação em jornada de 40h semanais.

As oportunidades de nível superior são para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações, distribuídas em 18 áreas. A remuneração é de R$ 8.766,57, para atuação em jornada de 40h semanais.

As inscrições serão realizadas pelo site do Cebraspe, de 7 de dezembro a 27 de dezembro de 2021.

Ibama

O concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu 568 vagas imediatas com salários entre R$ 4.063,34, para técnicos, e R$ 8.547,64, para analistas. As oportunidades são destinadas a profissionais com níveis médio e superior em qualquer área de formação, para jornadas de 40h semanais.

As inscrições vão até 20/12 e podem ser feitas pelo site d0 Cebraspe. Outras informações e atualizações sobre o certame podem ser acessadas diretamente no edital publicado na página do Cebraspe.

