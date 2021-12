Caso de jovem amarrada de joelhos com ‘aviso’ para o marido segue sem prisões

A apuração inicial apontava que o marido da vítima havia sido ameaçado de morte, por redes sociais. A pessoa que teria o ameaçado dizia que ele estava tendo um relacionamento extraconjugal. No entanto, a polícia também trabalha com outras hipóteses para a motivação do crime.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ao chegar em casa, a jovem estranhou um carro parado próximo e foi para a janela do quarto observar. Em seguida, foi rendida por dois homens, um deles armado com revólver que a obrigaram a ajoelhar.

Os suspeitos amarraram a vítima com fio de extensão pelos pés e pescoço, a amordaçaram com fita e taparam os olhos dela. Enquanto estavam na casa, os homens disseram à jovem que o que fizeram com ela era “só um aviso”.