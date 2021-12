Centro Universitário Uninorte realiza atividade prática com alunos do curso de Medicina

O curso de Medicina do Centro Universitário Uninorte realizou, na última quarta-feira, 1, sob a curadoria do professor Daniel Villalonga, uma atividade prática com os acadêmicos do 1º período do curso. A atividade teve como objetivo alertar sobre a importância das práticas preventivas contra a dengue e as outras doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, como Zika e Chikungunya.

O tema da atividade foi “Todos Contra a Dengue” e, durante a ação, os acadêmicos circularam pelas dependências do Centro Universitário Uninorte acompanhados pelo professor. Segundo ele, a atividade tinha como intuito transmitir informações importantes relativas às doenças, tais como: sintomas, medidas sanitárias que devem ser adotadas em casa, qual o público mais vulnerável, entre outras.

Além do cunho educativo e informativo, a atividade também foi de suma importância para a formação profissional dos alunos do curso de Medicina da Uninorte. Ações como essa, segundo o professor Villalonga, fazem com que a Medicina seja voltada também para a área educativa e preventiva.

Vale ressaltar que estamos vivendo o início do período chuvoso no estado do Acre, época propícia para a proliferação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti. As medidas profiláticas são as melhores alternativas para que não haja muitos casos das doenças causadas pelo vetor.

Medicina Uninorte

