Chá para circulação de sangue nas pernas: veja as melhores bebidas naturais para fazer em casa

Como nós já sabemos bem, a natureza é cheia de bons estímulos para a saúde, não é mesmo? Entre as opções há, por exemplo, chá para circulação de sangue nas pernas, que é uma demanda tão recorrente. Entretanto, é preciso saber identificar quais são as boas opções e, então aproveitá-las bem. Para te ajudar com isso, separamos aqui os melhores exemplares desses chás, nas dicas de hoje, 03 de dezembro, no Casa & Agro, do TecnoNotícias.

Um bom chá para circulação de sangue nas pernas é capaz de trazer inúmeros benefícios. Eles ajudam a fortalecer os vasos sanguíneos, reduzem o inchaço e estimulam a circulação linfática. Então, vale a pena conhecer quais são os melhores dessa categoria que você fazer em casa e aproveitar todo o seu potencial.

Leia também: Como tirar mancha de roupa colorida com bicarbonato: aprenda a fazer essa misturinha mágica para desencardir

Melhor chá para circulação de sangue nas pernas

Conforme já adiantamos, há muitos chás capazes de realizar essa tarefa. Mas, alguns deles se destacam pelo bom trabalho que realizam. Além, claro, de serem fáceis de encontrar e de fazer em casa.

Chá de carqueja

Esse é um ótimo chá para circulação de sangue nas pernas. Mais do que isso, também é um chá de fácil cultivo, e fácil de fazer. Além do próprio estímulo à circulação, a planta também traz outros benefícios. Entre eles estão o auxílio no tratamento da má digestão, obesidade e prisão de ventre. E, para isso, basta picar as folhas de 4 colheres de carqueja, ferver por 10 minutos em um litro de água, coar e beber ao menos 5 vezes ao dia.

Chá de Cavalinha

O chá de cavalinha é outro desses chás super versáteis. Pois, não é bom só para a circulação sanguínea nas pernas. Ao contrário, ele traz uma carga muito maior de benefícios. Inclusive, é um chá bastante famoso pela sua função diurética, por exemplo, o que faz dele uma boa opção para o processo de emagrecimento. Nesse contexto específico, o chá de cavalinha auxilia na circulação sanguínea evitando o endurecimento das artérias.

Chá de Alecrim

Para finalizar a nossa lista, o alecrim é a grande estrela da vez. O chá dessa planta claramente é um chá para circulação de sangue nas pernas. E, essa é uma excelente notícia, já que o alecrim é encontrado aos montes em cada quintal. A fim de fazer a bebida ideal, basta ferver a água e acrescentar 2 ramos de alecrim. Após a fervura, é só apagar o fogo e tampar o recipiente, a fim de permitir uma infusão mais eficiente. Por fim, basta acrescentar um pouco de mel e ele estará pronto.