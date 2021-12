Concurso CGU 2022: sai edital com 375 vagas de técnico e auditor

Saiu o concurso CGU 2022. O edital da seleção da Controladoria-Geral da União (CGU) foi divulgado nesta quinta-feira, dia 23, no Diário Oficial da União.

São oferecidas 375 vagas nas carreiras de técnicos e auditores, que exigem, respectivamente, os níveis médio e superior (em qualquer área). Os ganhos chegam a R$19 mil mensais, e o regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

Das 375 vagas, 75 são para técnico de finanças e controle, com requisito de nível médio. Nesse caso, a remuneração é de R$7.283,31, para carga de trabalho de 40 horas semanais.

As demais 300 vagas são para auditor federal de finanças e controle. A carreira exige o nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$19.655,06. A carga de trabalho também é de 40 horas semanais.

Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458 para os servidores federais. Há reserva para pessoas com deficiência e negros.

CGU oferece vagas no DF e no Norte do país

As vagas do concurso estão distribuídas pelo Distrito Federal e a Região Norte do país.

Para o técnico há 51 vagas para o DF. As demais 24 estão distribuídas pela Região Norte, nos estados do Acre (duas vagas), Amazonas (quatro), Amapá (quatro), Pará (quatro), Rondônia (quatro), Roraima (três) e Tocantins (três).

Para auditor são 174 vagas para o Distrito Federal. As demais 126 oportunidades são para os estados do Acre (seis vagas), Amazonas (sete), Amapá (seis), Pará (dez), Rondônia (cinco), Roraima (seis) e Tocantins (seis).

No caso do auditor as vagas são divididas por especializações. São quatro no total:

Auditoria e Fiscalização: 206 vagas, sendo 126 para o Norte do país e 80 para o Distrito Federal

Tecnologia da Informação: 80 vagas para o Distrito Federal

Contabilidade Pública e Finanças: 40 vagas para o Distrito Federal

Correição e Combate à Corrupção: 54 vagas para o Distrito Federal

Quem não for das regiões contempladas no edital poderá fazer a prova em outras cidades. As escolhidas para além das contempladas com vagas são: Porto Alegre, Recife e São Paulo. Saiba mais!

Inscrições serão abertas em janeiro

Os interessados no concurso da CGU deverão inscrever-se de 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora . Para garantir a candidatura, será necessário pagar uma taxa, de R$80 (técnico) ou R$120 (auditor).

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, ou doadores de medula óssea poderão pedir isenção do valor. Essa solicitação deverá ser feita, na página eletrônica da FGV, de 3 a 8 de janeiro.

O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 19 de janeiro de 2022, cabendo recursos nos dias 20 e 21 do mesmo mês. O resultado definitivo das solicitações de isenção está programado para sair até 31 de janeiro de 2022.

Provas objetiva e discursiva em março

Os candidatos às vagas da CGU serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, marcadas para 20 de março de 2022.

Os exames serão realizados em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas.

Para técnico federal de finanças e controle, as avaliações acontecerão pela manhã, das 8h às 12h30min. Para auditor, as provas serão realizadas em dois turno, sendo:

pela manhã, das 8h às 12h30min: prova objetiva de Conhecimentos Básicos e prova discursiva;

à tarde, das 15h às19h: provas objetivas de Conhecimentos Específicos e de Conhecimentos Especializados.

Como serão as provas da CGU?

Técnico

Os candidatos a técnico da CGU realizarão uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões, composta por cinco alternativas. Dessas, 30 serão de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos.

Conhecimentos Básicos – 30 questões

Língua Portuguesa – 15 questões

Língua Inglesa – 5 questões

Raciocínio Lógico Quantitativo – 5 questões

Noções de Tecnologia da Informação – 5 questões

Conhecimentos Específicos – 50 questões

Noções de Direito Constitucional – dez questões

Noções de Direito Administrativo – dez questões

Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) – dez questões

Noções de Administração Geral – dez questões

Controladoria-Geral da União: organização, competência e sistemas estruturantes – dez questões

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato a técnico que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 12 (doze) pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota inferior a 18 (dezoito) pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;

Obtiver nota inferior a 40 (quarenta) pontos na soma das notas das duas provas objetivas acima mencionadas; ou

Classificar-se além da posição correspondente a três vezes o número de vagas, respeitados os empates na última colocação.

Haverá também uma redação de até 30 linhas sobre tema da atualidade valendo 30 pontos.

Serão corrigidas as redações dos 225 primeiros aprovados, considerando os empatados na última posição. Será reprovado na discursiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 50% do total de pontos do exame. No caso do técnico, a nota mínima é de 15 pontos.

Auditor

A prova objetiva do auditor também terá caráter eliminatório e classificatório. Serão 110 questões, valendo um ponto cada, totalizando 110 pontos. A distribuição será a seguinte:

Conhecimentos Básicos – 30 questões

Língua Portuguesa – 15 questões

Língua Inglesa – 5 questões

Administração Pública e Políticas Públicas – dez questões

Conhecimentos Específicos – 40 questões

Direito Constitucional – dez questões

Direito Administrativo – 14 questões

Administração Financeira e Orçamentária (AFO) – cinco questões

Fundamentos de Auditoria Governamental – seis questões

Controladoria-Geral da União: organização, competência e sistemas estruturantes – cinco questões

Conhecimentos Especializados – 40 questões

Auditoria e Fiscalização: dez questões de Auditoria Governamental, dez de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dez de Avaliação de Políticas Públicas e dez de Finanças Públicas

Tecnologia da Informação: oito questões de Ciência de Dados, oito de Desenvolvimento de Sistemas, oito de Bancos de Dados, oito de Infraestrutura Tecnológica e oito de Segurança da Informação

Contabilidade Pública e Finanças: dez questões de Auditoria Governamental, dez de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, cinco de Análise de Questões Financeiras, cinco de Estatística e dez de Finanças.

Correição e Combate à Corrupção: 16 de Direito Administrativo Sancionador, oito de Direito Civil e Processual Civil, oito de Direito Penal e Processual Penal e oito de Direito Empresarial

A prova objetiva de Conhecimentos Especializados corresponderá à área de especialização escolhida pelo candidato no ato da inscrição, dentre as quatro disponibilizadas.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso o candidato a auditor que:

Obtiver nota inferior a 12 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota inferior a 16 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;

Obtiver nota inferior a 16 pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Especializados;

Obtiver nota inferior a 60 pontos na soma das notas das três provas objetivas acima mencionadas;

Classificar-se além da posição correspondente a três vezes o número de vagas, respeitados os empates na última colocação.

Os candidatos realizarão também uma dissertação de até 90 linhas e uma questão de até 15 linhas. Ambas serão sobre temas relacionados à Administração Pública, Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Administração Financeira e Orçamentária.

Serão corrigidas as redações dos 900 primeiros aprovados para auditor, considerando os empatados na última posição.

A dissertação valerá 50 pontos e a questão, 20, totalizando 70 pontos. Será reprovado na discursiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 50% do total de pontos do exame. No caso do auditor, a nota mínima é de 35 pontos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo chegar a quatro. Ao longo desse prazo, a CGU convocará os aprovados e poderá contratar os excedentes.

Conforme o Decreto que regulamenta os concursos do Executivo Federal, a CGU pode receber aval para convocar excedentes. O adicional permitido é de 25%, que geraria mais 93 convocações (18 de técnico e 75 de auditor).

