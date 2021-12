Concurso CRO AC: validade PRORROGADA! Confira aqui!

Fez o está interessado no Concurso CRO AC? Então essa notícia é para você! Foi publicado no Diário Oficial da Acre desta quinta-feira (16/12) a porrogação do prazo de validade do concurso do Conselho Regional de Odontologia do Acre que aconteceu em 2019.

De acordo com o documento, o edital 1/2019 está com validade prorrogada por mais dois anos. Veja abaixo:

Resumo do Concurso CRO AC