Concurso Receita Federal: servidores entregam cargos após Orçamento; entenda!

Após a Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovar o pedido do Governo Federal de incluir no orçamento uma previsão de reajuste aos servidores da PF, PRF e Depen, chefes e demais ocupantes de funções da Receita Federal começaram a entregar seus cargos (concurso Receita Federal).

Mas é preciso ressaltar que essas pessoas não estão deixando ser servidores da Receita Federal. Eles estão apenas entregando cargos de chefia e funções.

De acordo com informação confirmada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) ao jornal Metrópoles, ao menos 324 servidores entregaram seus cargos e o número pode chegar a 500 servidores.

A ação é um protesto não só contra o aumento dado aos policiais, mas, também um protesto pela falta de regulamentação em relação ao bônus de eficiência para a Receita Federal.

Os auditores recebem o bônus desde 2017, porém a previsão é de que a bonificação seja variável e, até o momento, não há regulamentação sobre esse assunto.

Segundo o Sindifisco, a regulamentação do bônus de eficiência havia sido apalavrada pelos ministros Ciro Nogueira e Paulo Guedes, além do presidente Bolsonaro, mas de acordo com a categoria, houve omissão do Governo Federal em fazer valer os compromissos assumidos com a Receita Federal.

“Adicionando insulto à injúria, recursos da própria Receita Federal serão cortados para satisfazer os reajustes acordados com as carreiras policiais, numa demonstração de absoluto desrespeito à administração tributária, que, como nunca, tem se empenhado para prover a sustentação financeira do Estado brasileiro”, relata o Diretório Nacional do Sindifisco em publicação no portal institucional.

Além da entrega dos cargos, o Diretório Nacional do Sindifisco ainda convocou a todos os auditores-fiscais para uma paralisação imediata e todos os trabalhos.

Concurso Receita Federal: servidores ameaçaram “apagão” no início do mês

Como forma de protesto contra o antigo secretário da Receita Federal, José Tostes, além de outras medidas, incluindo a falta de concurso, a categoria ameaçou um “apagão”.

Recentemente a Receita Federal trocou de secretário e agora o ocupante do cargo é o auditor Julio Cesar Vieira Gomes. O Sindifisco aprovou o nome do novo secretário, afirmando que Julio Cesar Vieira tem perfil técnico e qualificado para tal função.

Já com o novo secretário o concurso Receita Federal se movimentou, ainda que de forma tímida, mas trazendo esperança aos concurseiros que esperam pelo novo edital.

