Cristiano Ronaldo no Barcelona? Jornal faz pegadinha com leitores

Cristiano Ronaldo se ofereceu ao Barcelona? A “notícia” dada pelo Mundo Deportivo não passou de uma pegadinha com os seus leitores. No dia 28 de dezembro, celebra-se na Espanha o Dia dos Santos Inocentes, o Dia da Mentira no país.

Na brincadeira feita pela imprensa, Ronaldo estaria insatisfeito no Manchester United e teria chegado até a conversar com o técnico Xavi, por intermédio do zagueiro Gerard Piqué, com quem atuou na Inglaterra.

A pegadinha viralizou nas redes sociais, com diversos usuários compartilhando a notícia de Ronaldo no Barcelona como se fosse verdadeira. No Twitter, logo abaixo da notícia, o próprio Mundo Deportivo desejou um feliz Dia dos Santos Inocentes aos leitores.