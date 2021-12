Duas mulheres morrem após carro sair da pista e colidir com árvore em estrada

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 16h, o carro onde estavam Lídia Bastos Monteiro, de 36 anos, e Maria Aparecida da Cruz, de 49 anos, seguia no sentido ao município quando saiu da pista e bateu em uma árvore. O veículo ficou totalmente destruído.

Além das mulheres, mais duas pessoas também estavam no automóvel: Eduardo Miguel da Cruz Sales, de 29 anos, que teve cortes no braço e escoriações; e uma adolescente, de 13 anos, que também teve ferimentos no braço e fratura na clavícula.