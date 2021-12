Edu Guedes expõe relacionamento com Geraldo Luís e choca: “Grande prazer”

Nesta segunda-feira (20), Edu Guedes recebeu no The Chef da Band o cozinheiro Gino, que o auxiliou em saborosas pizzas. No entanto, a localização do restaurante do convidado, que é em Limeira, acabou recordando o seu amigo: o apresentador Geraldo Luís.

Ou seja, o motivo é que o apresentador da Record vive na tal cidade, revelou Edu Guedes. Desse modo, o convite e incentivo para os telespectadores visitarem o restaurante de Gino ficou feito.

“Reabrindo, eu vou falar para o pessoal ir lá em Limeira. Tem que ir lá, viu Gino?! Você que está na região, se não está na região, faz uma visita legal. Procura o Geraldo, de vez em quando o Geraldo fica lá. Geraldo Luís, um grande abraço a você”, disse Edu Guedes. “Vai ser um grande prazer“, respondeu o convidado.

Entretanto, essa não foi a primeira vez que Geraldo Luís foi citado durante o The Chef.

Edu Guedes relembra momento inusitado com Geraldo Luís

Dessa maneira, Edu Guedes já falou sobre o apresentador do Balanço Geral Manhã anteriormente. O apresentador da Band confessou um costume bastante peculiar de Geraldo.

Em resumo, se trata de uma vez em que o chef recebeu um cozinheiro do exterior em seu programa e os questionamentos começaram: se o rapaz ficava bravo com os pedidos dos brasileiro (como o arroz mais cozido e grudado, como é o costume no país).

“Você não fica bravo quando alguém pede: ‘Quero mais cozidinho?’”, perguntou o chef.

Porém, o cozinheiro não pareceu se importar muito em cozinhar de formas diferentes da que estava acostumado: “Não, eu gostava quando criança.”, confirmou ele. Em seguida, Edu Guedes citou Geraldo Luís: “Muita gente gosta. O Geraldo Luís ele come só fundo de panela. Ele come o fundo da panela, ele pede pra fazer grudado, ele gosta do arroz grudado.”, revelou o chef ao vivo na Band.