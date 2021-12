Em nota, MPAC manifesta-se favorável à prisão de Sargento Nery e fala em ‘análise de inquérito’

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do sargento da Polícia Militar Erisson Nery.

Sargento Nery tem prisão decreta e é encaminhado pra Quartel do Bope na Capital

De acordo com nota divulgada à imprensa e ao grande público por redes sociais, a instituição informa que “aguarda a conclusão das investigações, para fazer a análise do inquérito a ser produzido pela Polícia Civil, o qual corre em sigilo”.

Nota na íntegra

Um vídeo mostra o policial armado após atirar contra um estudante de medicina.

O fato ocorreu no fim de semana, durante uma briga em um bar da cidade.

