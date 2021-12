Em Sena, PM inicia Operação Papai Noel reforçando bloqueios na BR-364

O 8° Batalhão da Polícia Militar, com sede em Sena Madureira, iniciou recentemente a operação Papai Noel que consiste no reforço do policiamento nessa época de Natal e final de ano.

De acordo com o tenente Fábio Diniz, a operação se fará presente na área central da cidade (região comercial), nas agências bancárias e demais localidades. “Sabemos que esse é um período de pagamentos e que o fluxo de negócios aumenta, então a nossa meta é garantir mais segurança para a nossa população e combater os crimes patrimoniais. Também empregaremos o nosso serviço de inteligência no sentido de prevenir determinadas situações”, comentou.

Outro ponto na mira da Polícia Militar é a fiscalização na BR-364, sentido Sena a Rio Branco e Sena a Manoel Urbano. Bloqueios policiais já estão sendo feitos em locais e horários inopinados para repelir o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo. “O planejamento foi feito com antecedência e esperamos lograr êxito nessa ação. O trabalho está sendo realizado firmemente “, completou.

Ao longo deste ano, a Polícia Militar de Sena Madureira já realizou várias apreensões de armas de fogo que poderiam ser usadas em assaltos ou crimes contra a vida.

Além disso, conseguiu elucidar a grande maioria dos homicídios que ocorreram nessa região.