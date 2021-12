Esse chá acaba com a má circulação, colesterol alto, melhora visão, memória, ansiedade, depressão e insônia

Uma das ervas aromáticas mais conhecidas e consumidas no Brasil é o manjericão. Naturalmente rica em óleos essenciais, a planta possui inúmeras propriedades medicinais. O chá das folhas de manjericão podem ser um importante remédio de cura.

As folhas frescas ou desidratadas de manjericão são facilmente encontradas em supermercados, lojas de produtos naturais ou feiras livras. É um produto barato e que tem um bom rendimento.

O chá de manjericão pode ser usado para acabar com o seu problema de má circulação, colesterol alto, problemas de visão, memória, alivia a ansiedade, auxiliando ainda no tratamento da depressão e insônia. É um complemente de qualquer tratamento que primeiramente deve ser passado pelo seu médico.

Para fazer o chá de manjericão você vai precisar de 10 folhas frescas ou secas da erva com uma xícara de chá de água fervente. Tampe, deixe repousar por 5 a 10 minutos, coe e beba até três vezes por dia.

O banho de imersão também é outra indicação. Dilua 18 gotas de óleo essencial de manjericão em 3 colheres de sopa de leite ou leite vegetal, coloque na banheira e relaxe nessa água por 20 minutos.

O suco de manjericão com manga é refrescante e possui propriedades medicinais. Para isso você deverá usar 8 folhas de manjericão fresco, ¼ de manga, três cubos de gelo e 100 ml de água filtrada. Adicione todos os ingredientes previamente lavados e picados, exceto o gelo, no liquidificador, bata e sirva com gelo.