Ex-BBB Gleici Damasceno surge com elenco de seu novo filme: ”Dando continuação a um sonho”

Nesta quarta-feira, 1, Gleici Damasceno (26) fez sucesso nas redes sociais ao compartilhar registros com o elenco de seu novo filme, Ninguém é de Ninguém.

Retomando a carreira nas artes cênicas, deixada de lado no passado, a campeã do BBB18 desabafou sobre a experiência de voltar aos sets de gravação.

“Na minha infância e adolescência, fiz oficinas e cursos de teatro no bairro onde morava, conheci atores acreanos que admiro e que me motivaram a prestar vestibular para artes cênicas onde fui aprovada mas, infelizmente, não consegui seguir no curso por ter que trabalhar durante o dia e o curso ser no período da tarde”, escreveu ela na legenda do post.

“Estou dando continuação a um sonho que foi interrompido lá atrás por falta de oportunidade e acesso. A vida é mesmo louca! E olhando um pouco pra trás, não imaginaria nunca viver o que estou vivendo com tanta leveza e acolhimento”, completou a morena.

“No filme ‘Ninguém é de Ninguém’, dirigido por essa pessoa cheia de luz e de boa vontade, o Wagner Assis, vamos contar uma história que muitas pessoas e principalmente mulheres poderão se identificar e serem transformadas! Eu amo cinema e amo tá quase encerrando o ano com a energia desse trabalho. Que a Laura seja bem-vinda! Obrigada Deus”, concluiu a musa.