Fátima Bernardes tem discussão feia com direção e Globo confirma Encontro fora do ar

Globo informa dias que Encontro com Fátima Bernardes ficará fora do ar

“O Encontro é sempre ao vivo, com pouquíssimas exceções, como em programas especiais ou datas comemorativas, como é o caso do Natal e Ano Novo, por exemplo. Este ano não será diferente. Logo na primeira semana de janeiro, o matinal retorna ao vivo”, disse em nota a imprensa.

Dessa maneira, a alta cúpula informou que ela ficará no ar até dia 22 de dezembro. Claro que ela não ficou nada contente e isso gerou desconforto. Além disso, em nota, a Globo informou quais serão os dias que o Encontro estará fora do nesse período de final de ano.

Segundo Alessandro Lo-Bianco, Fátima Bernardes só conseguiu quatro dias de folga, mesmo tempo que toda a equipe do Encontro. Como se sabe, a jornalista gosta de descanso e virou até piada por passar mais tempo de férias do que apresentando o seu programa na Globo.

