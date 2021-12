Fiuk troca beijos com a namorada em lançamento de Cleo e Karol Conká

Na noite da última terça-feira (30/11), Cleo e Karol Conká movimentaram o Terrazza Rooftop durante a festa de lançamento do single Tormento, que as duas cantoras fizeram em parceria com Azzy.

No evento, Fiuk foi com a namorada Thaisa Carvalho e trocou beijos com a amada, assim que chegou ao local. Quem também apareceu por lá foi a irmã de Fiuk e Cleo, Antônia Morais, que chegou com o ator Paulo Dalagnoli, seu namorado.

Vale lembrar que, enquanto Cleo e Fiuk são irmãos por parte de pai, ambos são filhos de Fabio Jr, Antônia Morais é irmã de Cleo por parte de mãe, já que ambas são filhas de Gloria Pires.

Confira quem esteve presente no evento!