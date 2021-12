Governo anuncia ajuda e libera saque do FGTS a atingidos por enchentes na BA e em MG

O governo federal anunciou neste sábado que foi montada uma “força-tarefa” de cinco ministérios para atuar nas cidades do sul da Bahia que foram atingidas por fortes chuvas nos úlitmos dias. Participam as pastas do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, Saúde, Defesa e Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Também atuam na região órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além disso, a Caixa Econômica federal anunciou que irá liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade nas regiões da Bahia e também de Minas Gerais que foram atingidas pelas enchentes.

De acordo com o banco, a população poderá realizar o saque do FGTS de forma digital, sem necessidade de ir a uma agência, por meio do aplicativo FGTS, na opção Saque Digital.

Na sexta-feira, foi decretada situação de emergência 17 cidades da Bahia e em 31 cidades de Minas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a decisão foi tomada atendendo a pedido dos governos locais e serve para “acelerar as ações federais de resposta”.

Na Bahia, voluntários e moradores que se mobilizaram para ajudar vítimas da enchente reclamam da ineficiência do governo estadual no envio de equipamentos até os locais. Segundo eles, as aeronaves disponibilizadas estão paradas por falta de combustível. Até o momento, duas crianças e um adulto da mesma família morreram soterrados.

As cidades em situação de emergência são: Anagé, Camacan, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.

Criança morre em Minas

Em Minas, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que está em contato com a Defesa Civil local para auxiliar no socorro e na assistência às cidades afetadas.

Uma criança de dois anos morreu na cidade de Pescador, após um deslizamento atingir a casa onde ela estava. O município tem cerca de 4 mil moradores.

Foi decretada emergência nas seguintes cidades: Águas Formosas, Bertópolis, Caraí, Carmo da Cachoeira Engenheiro Caldas, Fronteira dos Vales, Ibirité, Itambacuri, Jacinto, Jampruca, Joaíma, Lagoa Formosa, Machacalis, Manhuaçu, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pescador, Resplendor, Rio do Prado, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otoni, Umburatiba e Virgem da Lapa.