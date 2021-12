Gusttavo Lima se impressiona com fila de carro nas proximidades da Arena da Floresta: “Explodiu, Rio Branco”

O cantor Gusttavo Lima, que se apresentou na última quarta-feira (01) no estacionamento do Arena da Floresta, em Rio Branco, ficou impressionado com a quantidade de pessoas que foram até o local para prestigiar o show.

Nos stories do Instagram, o artista gravou uma grande fila de carros que se formavam nas ruas do Segundo Distrito da cidade.

“Bem pouquinho de gente, ‘filazinha’… explodiu, Rio Branco, obrigado”, disse nas redes sociais.

O show, que reuniu mais de 15 mil pessoas, foi um dos eventos mais esperados do ano. Após o evento na capital, Gusttavo Lima segue para Rondônia, onde se apresenta nas cidades de Cacoal e Porto Velho.