Hulk, Gabigol e até Zé Love: veja a lista com os principais artilheiros do Brasil na temporada 2021

A temporada 2021 do futebol acabou, e o atacante Hulk foi o principal artilheiro do Brasil, com 36 gols marcados. A lista de top-25 da artilharia no país tem o Gabigol na cola, dois nomes desconhecidos entre os cinco principais goleadores e atletas famosos, como Gilberto, Diego Souza, Fred e Zé Love.