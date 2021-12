Ícaro Silva provoca Tiago Leifert após textão em defesa do BBB: ‘Me envaidece’

Ícaro Silva não gostou muito da resposta que recebeu de Tiago Leifert após ter declarado que o Big Brother Brasil é um “entretenimento medíocre” e resolveu provocá-lo. O ator ainda reforçou que não viu nenhum textão nos casos de preconceito que aconteceram dentro do programa. “Me envaidece como artista”, disparou.

“Fiquei tocado pela contemplação do seu tempo. Imagino que para ter escrito um textão desse (o que não aconteceu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava) é porque, de fato, te atravessei”, começou ele no Instagram.

“Minha vaidade esmaece um pouco quando vejo que sua réplica é baseada no fetiche monetário”, continuou ele, ao dizer que o dinheiro gerado pelo reality show é um argumento raso. O ator também afirmou que consome alguns tipos de realities, como o Show dos Famosos, que ele mesmo participou e classificou como “entretenimento de altíssima qualidade”.

Silva ainda respondeu a sugestão de Leifert para que ele deixasse a Globo. “Se trabalho na emissora de onde você saiu é porque esta é tão plural quanto o Estado brasileiro”, justificou. “Para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa ser excelente. Então, não tem como você estar pagando meu salário”, disparou.

Ícaro também aproveitou o recado para explicar o motivo de não gostar de realities como o Big Brother, por exemplo. “Minha opinião, expressa com certa raiva, diz respeito à cultura da exposição e exploração humanas ao extremo da qual sobrevivem os realities de confinamento”, justificou ele.

“Respeito profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows e soube daí se impulsionar na direção dos seus sonhos. Por mais que eu não seja um entusiasta do entretenimento que proporcionam, não tenho a capacidade moral de questionar quem, pelos próprios motivos, embarca nessa proposta”, declarou o intérprete de Joseph em Verdades Secretas 2.

