Invicto, Andirá conquista o título do 1º turno do Campeonato Acreano Sub-17

Andirá deu passo pra lá de importante na briga pelo título do Campeonato Acreano Sub-17. Nesta quarta-feira (2), no estádio Arena da Floresta, o time morcegueiro superou o Atlético Acreano por 2 a 1, assim conquistando o primeiro turno da competição.

A vitória do Morcego começou a ser construída ainda no primeiro tempo de partida, quando Alanzinho empurrou a bola para a rede do Galo Carijó, aos sete minutos.

Melhor na partida, o Andirá conseguiu ampliar a vantagem do placar ainda no primeiro tempo. Robertinho aproveitou o vacilo da defesa atleticana e fez 2 a 0, aos 42 minutos.

No segundo tempo, o time celeste tentou uma reação e o jogo ficou aberto com as duas equipes conseguindo boas oportunidades de gols, mas num chute cruzado do ataque celeste, o zagueiro andiraense Henry, ao tentar cortar a trajetória da bola, empurrou contra a própria rede.

O gol animou o time celeste que tentou pressionar o time andiraense nos minutos finais, mas o placar ficou mesmo com a vitória morcegueira por 2 a 1.

Campanha

Com cinco vitórias em cinco jogos disputados, 25 gols pró e 4 contra, o Morcego fechou de forma brilhante sua participação no primeiro turno do Campeonato Acreano Sub-17.

Como fica

Com o título simbólico do primeiro turno, o Andirá garantiu vaga na decisão da competição, mas poderá levar a taça de forma direta e sem a necessidade de final extra, isso caso vença o returno da competição.

O técnico morcegueiro Kinho Brito deixa claro que a conquista do primeiro tempo foi importante, mas chama atenção para o time não perder o foco da competição. A respeito da vitória apertada diante do Atlético Acreano por 2 a 1, Kinho Brito disse que contra o Galo Carijó não terá jogo fácil nesta competição.

Returno

O segundo turno do estadual começa no próximo domingo (5), no estádio Florestão, na capital. Galvez e Vasco-AC se enfrentam às 7h30, e Humaitá x Atlético-AC jogam a partir das 9h30. Andirá x Independência e Náuas x São Francisco fecham rodada às 14h e 16h, respectivamente.