João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo, afirma que perdeu a virgindade com outro homem

Nesta segunda-feira (27), o nome de João Guilherme ganhou um grande destaque na web. O motivo? O filho do sertanejo Leonardo acabou fazendo muitas revelações sobre a sua vida pessoal ao responder curiosidades dos seus amigos e seguidores do Instagram.

Sendo assim, sem hesitar, João Guilherme chegou até mesmo a comentar sobre a sua virgindade. Por meio dos stories, o jovem ator afirmou que a perdeu com seu amigo. Ao que tudo indica, o filho do sertanejo Leonardo estava com o senso de humor mais do que afiado. Afinal, além de complementar a sua resposta com um emoji apaixonado, também deixou um palhaço.

Confira abaixo a postagem completa realizada pelo jovem nos stories do seu Instagram. Além disso, não deixe de conferir também a foto pessoal compartilhada oor João Guilherme ao responder esse questionamento.

Vale lembrar que desde de que ficou solteiro, João Guilherme vem ganhando um grande destaque nas redes sociais. Afinal, o jovem está aproveitando a viva como nunca. Além, é claro, de estar sendo flagrado na companhia de diversas influenciadoras e pessoas do meio artístico.