Marcio Bittar defende projeto de lei que facilita o acesso a armas: “É sobre liberdade”

O senador Marcio Bittar (PSL-AC) publicou na última quinta-feira (10), um vídeo nas redes sociais onde comenta a respeito da proposta de lei que altera o Estatuto do Desarmamento.

No vídeo, ele afirma que é um “defensor do direito à vida” e que esteve alinhado à campanha do presidente Jair Bolsonaro (PP) justamente porque uma das propostas dele era de que o cidadão “ficha limpa” tinha direito a ter uma arma de fogo.

Ainda de acordo com ele, mesmo com o Senado não sendo favorável à ideia, vê como necessário a aprovação da proposta para que assim, grupos de tiros esportivos, por exemplo, possam ter estabelecidos, em lei, os direitos assegurados em decreto assinado por Bolsonaro no início de 2021.

“Sigo sendo um defensor da segurança jurídica aos cidadãos de bem de adquirirem armas, se assim desejarem, por isso votarei a favor do PL que garante a segurança jurídica, alinhado com o Presidente Bolsonaro, com os milhares de praticantes do esporte, os Cacs (Caçadores, atiradores e colecionadores registrados), e com as mães e pais de família que, se puderem, terão resguardado esse direito”, escreveu.

No vídeo, internautas receberam o apoio de Bittar de forma positiva. “Parabéns e grato pelo apoio, Senador. Não é sobre armas, é sobre liberdade!”, disse um internauta.

Confira o vídeo:

“OS LIBERAIS” SAEM EM DEFESA DE BITTAR

O grupo político “Os Liberais” saiu em defesa do senador Márcio Bittar nesta sexta-feira (08) acerca da atuação do parlamentar como relator-geral do Orçamento de 2021.

Segundo eles, os recursos anunciados por Bittar ao Acre de quase R$1 bilhão em emendas, refletem nos avanços no estado tanto na capital, com o planejamento dos primeiros viadutos da cidade, como no interior com o estabelecimento de pontos de internet e reconstrução de estradas e pontes.

Alguns dos resultados das emendas destinadas ao estado, de acordo com o grupo, também podem ser vistos em melhorias na saúde, tendo em vista os R$13 milhões enviados à pasta para que fossem reforçadas as ações de combate à Covid-19.

Além disto, obras como a Ponte Sibéria e Estrada da Variante, em Xapuri, a construção da ponte de Rodrigues Alves em 2022 e a reforma de ramais do estado também contaram com recursos do senador.