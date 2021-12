Marcos Mion se emociona ao ver estreia do filho caçula como cantor

O comandante do Caldeirão, na Globo, revelou também participar da preparação do pequeno. “Dar para ele a experiência raríssima de não só ter o pai na coxia, mas o ajudando com o aquecimento de voz, corporal, exercícios para dissipar/focar a energia é algo que ele ainda não sabe o quão mágico é, mas eu sei”, comentou.

Para finalizar o seu discurso, Mion ressaltou o talento de Stefano. “É, filho, você nasceu para isso… Deus te deu o mesmo que deu para mim: a missão de ser um instrumento do amor dele através da sua arte, do seu dom”, completou.

Confira a atuação de Stefano no espetáculo: