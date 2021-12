Morre menina com câncer que realizou último desejo de ver Homem-Aranha

Três dias após realizar seu último desejo, de assistir ao filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, a menina Sophia Vitória, de 12 anos, faleceu. A informação foi confirmada pelo Hospital Pediátrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Com câncer terminal, ela conseguiu mobilizar médicos e familiares para conseguir um ingresso para a nova produção de seu herói preferido. A empresa Kinoplex concedeu à jovem uma sessão especial no Shopping Rio Sul, na zona sul do Rio, na última quinta-feira (16/12).