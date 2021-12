Música do Acre: Festival Samaúma inicia neste sábado com cinco apresentações

Inicia neste sábado, 4, o Festival Samaúma – música que conecta, que neste ano será realizado de forma virtual em virtude da pandemia de Covid-19. Com transmissão pelo YouTube no canal Gift Talentos, as apresentações, que foram gravadas, começam a partir das 19h, no horário local. Outras apresentações também acontecem domingo, 5, para fechar a programação de artistas do Festival.

Nesta edição, o festival conta com a participação de atrações como Pia Vila, Los Porongas, Brunno Damasceno, Dito Bruzugu, Ellu, Duda Modesto, Elemental, Trilobitas e a dupla Maya Dourado e Leandre. Um dos pontos altos é a participação do grupo Hui Dewe Keneya, que reúne indígenas da etnia Huni Kuin.

A cantora Duda Modesto participa do Festival pela primeira vez e conta que a experiência foi edificante. “Achei diferente de qualquer experiência que já tive. Foi meu primeiro festival cantando músicas só minhas, só autorais. Com uma estrutura grande, muitas pessoas envolvidas, foi muito enriquecedor pra mim”, conta.

O projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc por meio do Governo do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio cultural da Made In Acre, Indie, Alugue Fest, Café Contri e Indústria Miragina. As apresentações foram gravadas pela equipe da Gift Talentos e North Wide, e pelo RB Studio, em setembro, com locação no Theatro Hélio Melo.

SERVIÇO

Festival Samaúma Online – música que conecta!

Data: 4 e 5 de dezembro de 2021 (sábado e domingo)

Hora: 19h

Onde assistir: Canal da Gift Talentos no Youtube

Line-up:

Dia 4/12: Ellu, Trilobitas, Duda Modesto, Brunno Damasceno e Pia Villa

Dia 5/12: Maya Dourado e Leandre, Grupo Hui Dewe Keneya – Povo Huni Kuin, Dito Bruzugu, Elemental e Los Porongas