“Não sabia que iria enfrentar quem acha que cuidar de vidas é menos importante”, diz Gladson ao ContilNet

Durante o evento de comemoração dos 50 anos das empresas da família Messias Cameli, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli aproveitou a entrevista que concedeu ao ContilNet para responder algumas críticas que recebeu nos últimos dias em relação à gestão de combate à pandemia do novo coronavírus.

O chefe do executivo afirmou que sua experiência na iniciativa privada tem contribuído muito para o desempenho do seu papel à frente do Estado, mas não imaginou que “enfrentaria pessoas e setores que acham que cuidar de vidas é menos importante”.

“Tenho uma visão empresarial, da iniciativa privada. E sei que com a experiência de empresários podemos fazer muito na gestão pública também”, admitiu. “O que eu não sabia é que, no serviço público, eu iria enfrentar pessoas e setores que acham que cuidar de vidas é menos importante”, continuou.

Cameli também alfinetou ex-gestores que reivindicam grandes obras em seu governo.

“Quem deixou obras por serem concluídas agora reivindicam grandes obras do meu governo. Creio que minha grande obra foi cuidar da vida, das pessoas, durante a pandemia. Mas vamos em frente. O futuro a Deus pertence”, disse o governador, ao acrescentar que não se arrepende, em nenhum momento, das decisões que tomou durante a pandemia.

“As pessoas do Acre é que devem me julgar pelo meu comportamento durante a pandemia”, concluiu.