Paula Fernandes revela arrependimento envolvendo Marília Mendonça

Paula Fernandes desabafou ao relembrar a morte precoce de Marília Mendonça, que nos deixou há um mês, após um trágico acidente de avião. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora sertaneja expôs seu arrependimento por não ter aproveitado mais momentos e futuros projetos com a rainha da sofrência.

“Tivemos uma troca inconsciente naquela época ainda sem saber uma da outra. E queria ter falado mais sobre isso para ela. Depois, nos encontramos profissionalmente várias vezes. Sempre fui muito caseira, e as meninas mais festeiras. Sabe que me arrependo de não ter, por exemplo, sentado para tomar um vinho com Marília?”, desabafou a artista.

Paula Fernandes ainda abriu o jogo e falou sobre os rumores de suposta rivalidade entre diversas artistas femininas do meio sertanejo. “Ali, tentaram criar uma rivalidade entre nós que nunca existiu. Foi uma pena ter vivido isso, porque eu estava com o coração quentinho, pois sempre torci para que mais mulheres surgissem. E só nós sabemos o que passamos, os preconceitos que enfrentamos. Somos guerreiras e sempre estivemos no mesmo barco”, disse.

A sertaneja, por sua vez, expôs uma das inúmeras situações machistas já enfrentadas em determinadas ocasiões no meio artístico. “O sistema de entretenimento sempre foi moldado por homens e para os homens. Para além dos “nãos” por não quererem investir em uma mulher, vinham outras barreiras quando eu já estava fazendo sucesso (…) Já vi contratante revirando o olho porque eu pedi um banheiro químico para mulher. E aí começam a nos tachar de chata, antipática e por aí vai”, descreveu Paula.