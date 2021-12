PF no Governo, tortura de idosos, luzes de Natal do Bocalom e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com a nossa retrospectiva semanal.

Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Dupla invade casa no AC, tortura idosos e joga gasolina em vítimas; crime choca população

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta segunda-feira (13), em Feijó, M.S.G, de 30 anos, e apreendeu o adolescente J.R.A.L, de 17 anos, pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson lidera pesquisa para o governo com 45% das intenções; Jorge Viana aparece em segundo

Pesquisa de opinião pública divulgada nesta segunda-feira (13), pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), revela que o governador Gladson Cameli (PP) continua liderando a corrida eleitoral do ano que vem para continuar na chefia do Palácio Rio Branco. Em pesquisas estimuladas – aquela em que o nome do pré-candidato é lembrado ao eleitor pelo pesquisador -, o governador detém 47% das intenções de votos, mostra o levantamento. Nos questionários em que o pesquisador não revela o nome dos pré-candidatos, Gladson Cameli é lembrado por 45% dos entrevistados. A aprovação do Governo de Gladson é, segundo os números, de 69%. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Polícia prende fazendeiros e empresários no AC que compravam combustível desviado do Iapen

A Polícia Civil do Acre deflagrou nesta terça-feira (14) a segunda fase da Operação “Ouro Negro”, que busca desarticular esquema de desvio de combustível, com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão de alvos localizados em bairros na cidade de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Calegário pede afastamento do cargo de deputado na Aleac; saiba quem vai ocupar a vaga

O deputado Fagner Calegário (Podemos) pediu afastamento do cargo nesta terça-feira (14), em requerimento apresentado à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Pagamento de R$ 700 na etapa alimentação a servidores da Saúde é reprovado na Aleac e gera bate-boca; veja como deputados votaram

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças continuam a analisar o Projeto de Lei Orçamentária de 2022 que será votada nesta quinta-feira (16). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

‘Nunca vi tão bonita’: Bocalom acende luzes de Natal na Praça da Revolução; veja como ficou

O prefeito Tião Bocalom (PP) as luzes de Natal na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, em solenidade na noite desta terça-feira (14). Com o azul predominante, a iluminação tem também as cores amarelo, branco e vermelho espalhadas pela praça. O lema do Natal 2021 da Capital é “Natal de Vida, Esperança e Dignidade” e teve um investimento de R$ 500 mil, segundo o prefeito. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Operação da PF no Acre atua no desmonte de organização criminosa de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal do Estado do Acre, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, a “Operação Ptolomeu”, visando desarticular organização criminosa envolvendo ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do Governo do Estado do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morre Ziza Costa, um dos barbeiros mais tradicionais do Acre e pai do ex-vereador Artêmio

O Acre perdeu nesta quinta-feira (16) o barbeiro Ziza Alves da Costa. De acordo com informações preliminares, o barbeiro mais tradicional da Capital lutava contra um câncer de próstata. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Governo adota esquema de revezamento no fim de ano e traz ponto facultativo antes de aniversário de RB

O Governo do Acre decretou, nesta sexta-feira (17), esquema de revezamento nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, no período de 21 a 31 de dezembro 2021. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Papai, o que foi isso?”: Gladson revela conversa com filho após operação da PF e fala sobre investigações

Durante seu discurso na solenidade de formatura de conclusão do 1º Curso de Formação de Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros do Acre, na Maison Borges, na noite desta quinta-feira (16), o governador Gladson Cameli (PP) disse que até o momento não sabe o motivo de estar envolvido na Operação Ptolomeu, da Polícia Federal. CONFIRA NA ÍNTEGRA.