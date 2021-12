Polícia prende fazendeiros e empresários no AC que compravam combustível desviado do Iapen

A Polícia Civil do Acre deflagrou nesta terça-feira (14) a segunda fase da Operação “Ouro Negro”, que busca desarticular esquema de desvio de combustível, com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão de alvos localizados em bairros na cidade de Rio Branco.

A primeira fase se deu no último dia 6 de novembro. Nesta segunda, os agentes trabalham na coleta de novas provas que devem subsidiar um novo inquérito policial.

A polícia comprovou a existência de um esquema que desviava combustível do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN). O produto era revendido a empresários ao valor de R$ 1,50 o litro.

Nesta terça, foi possível capturar sete veículos que estavam em posse de receptadores do esquema, dentre eles um SUV modelo Hillux SW4, marca Toyota, 02 caminhões trucados, 01 caminhão ¾, 02 caminhonetes, 01 carro de passeio e 01 motocicleta.

Os veículos devem ser levados a leilão.

Cerca de dez empresários e fazendeiros foram identificados como compradores do combustível desviado e irão responder pela pratica do crime junto com os responsáveis pelo desvio.

Os criminosos desviavam cerca de 20 mil litros de combustível por mês, desde o ano de 2018, gerando um prejuízo milionário ao Estado.