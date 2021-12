Poliana Rocha vai para festa sem Leonardo, causa com look ousado e sem sutiã: “Gostosa”

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, marcou presença na noite desta terça-feira, 21 de dezembro, na festa organizada por Virgínia Fonseca. A esposa de Zé Felipe decidiu celebrar os 30 milhões de seguidores no Instagram e os 10 milhões de inscritos no YouTube. Vários famosos marcaram presença no espaço.

A esposa de Leonardo, no entanto, chamou atenção especial em função do look que escolheu utilizar. Isso porque Poliana Rocha escolheu um pijama de cetim laranja para brilhar na festa. Dessa forma, a influenciadora surgiu sem sutiã e com uma sandália plataforma.

“Pronta para prestigiar minha nora! Parabéns pelas conquistas”, disse ela. Nos comentários, no entanto, não faltaram elogios para a musa. A maioria das pessoas fez questão de elogiá-la. “Linda demais”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Eu amo muito”, “Ficou linda” “Maravilhosa”, disseram alguns.