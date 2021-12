Polícia Civil deflagra operação de combate à pornografia infantil em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), deflagrou nesta sexta-feira (3) uma operação no bairro Santa Helena, em Rio Branco, para combater pedofilia. Segundo a polícia, foram apreendidos computadores, smartphones , pendrives, HD, entre outros, com suspeitas de armazenarem conteúdo de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!