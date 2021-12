Polícia realiza operação para desarticular Comando Vermelho

Omunicípio de Tucuruí amanheceu nesta quarta-feira (22) movimentada graças a operação deflagrada nas primeiras horas da manhã. Denominada Operação Remora, a ação visou combater o fortalecimento do tráfico de drogas em Tucuruí e Breu Branco.

Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e 1 mandado de prisão em Tucuruí, 2 mandados de prisão de suspeitos em Natal (RN), 1 mandado de prisão em Belém, 1 mandado de prisão em Marabá e 1 mandado de prisão em Itaituba. Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 16 mandados de prisão preventiva.

Conforme a delegada Luiza Moema, da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil, a operação serviu para impedir que os associados ao Comando Vermelho na região obtivessem êxito em continuar as atividades de seus líderes, presos em operações anteriores.

Além das equipes de investigadores da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil, participaram da Operação os agentes da Superintendente da 9ª Superintendência Regional do Lago de Tucuruí e as equipes de Goianésia do Pará, Pacajá, Novo Repartimento, Breu Branco e Jacundá.

Foram encontrados diveros equipamentos, itens e dinheiro com os suspeitos apreendidos e presos | Divulgação

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontrados ainda três barras de 35 gramas de substância de cor branca, supostamente cocaína, uma barra de aproximadamente 9 gramas de Oxi, aproximadamente 9 gramas de maconha, 1 balança de precisão, R$ 1.714,00 em espécie, 13 aparelhos celulares e 2 tablets.

Remora, que derivada de remorar, significa “causar o atraso ou adiamento”, “retardar”. Os presos serão encaminhados ao presídio e ficarão à disposição da justiça. (Dênis Aragão, de Tucuruí)